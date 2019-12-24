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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| نتيجة مباراة الزمالك| ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإنتاج| مشاهدة بث مباشر الزمالك live

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الانتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وكان قد تعادل فريق الزمالك بالجولة الماضية مع فريق سموحة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة سلبية GOAL KOORA وأضاع لاعبو القلعة البيضاء العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء YALA LIVE وستكون تلك المباراة نارية من أجل خطف الثلاث نقاط في بطولة الدوري العام.

كورة ستار ويحتل فريق الانتاج الحربي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط ولكن بأقل مباراة عن الفريق الأبيض KOORA STAR.

جول كورة ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة في 8 مباريات خاضها هذا الموسم وحقق الفوز في جميعها YALA KOORA وكانت آخر الانتصارات على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيحة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي COOL KOORA.

كورة أونلاين وسوف يلتقي فريق الأهلي مع فريق مصر المقاصة بالجولة المقبلة وذلك بعد خوضه مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA LIVE.

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