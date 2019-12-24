لأول مرة.. استئصال جزء من الرئة لفتاة 21 عامًا ببنها الجامعي (صور)

نجح الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، في إجراء أول عملية استئصال جزء من الرئة بالمنظار الصدري الجراحي الجديد لفتاة تبلغ من العمر ٢١ عامًا، وكانت تعاني من كحة مزمنة نتيجة تمدد شعبي مزمن على جزء من الفص السفلي للرئة اليسري.



وأكد الدكتور محمد الجزار، أن هذه التقنية كنوع من التجميل في الجراحة لآنسة صغيرة في السن والرغبة في عدم شق الصدر عرضيا (10 سم تقريبا)، مشيرًا إلى أنه تم الاستعاضة عن ذلك ب ٣ ثقوب فقط للمنظار لا يتعدي كل منهم (1 سم تقريبا) وكذلك سرعة التئام الجرح وشفاء المريضة.



وأضاف الجزار ان المريضة مكثت بالقسم ٤ أيام فقط علي عكس الجراحات التقليدية التي يبقي بعدها المريض ١٠ ايام تقريبا محجوز بالمستشفى.



