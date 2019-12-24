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«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك zamalek yalla

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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الزمالك
الزمالك
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي yalla shoot
شاهد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري يلا كورة، متابعة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز cool kora ، متابعة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد السلام مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الزمالك yalla kora وضيفه الإنتاج الحربي ، في الإسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز
متابعة بث حي ومباشر لمبارة الزمالك وسموحة في الدوري المصري mobi kora.
وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك kora star ومختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الإنتاج الحربي
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي cool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة on sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك kooora4live للمباراة كما يلي
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي
خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– مصطفى محمد – أشرف بن شرقي

موعد مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 24 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.

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