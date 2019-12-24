«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك zamalek yalla

شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي yalla shoot

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ويشهد إستاد السلام مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الزمالك yalla kora وضيفه الإنتاج الحربي ، في الإسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز

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وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك kora star ومختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي.





التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الإنتاج الحربي

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك kooora4live للمباراة كما يلي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– مصطفى محمد – أشرف بن شرقي





موعد مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 24 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.



