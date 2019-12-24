إف سي مصر يخطف تعادلا قاتلا أمام المقاصة في الدوري ويقرب ميدو من الرحيل

انتهت مباراة مصر المقاصة واف سي مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

افتتح نادي مصر التسجيل في الدقيقة 41 من علامة الجزاء عن طريق أحمد الشيخ، قبل ان يتعادل المقاصة في الدقيقة 47 بهدف ذاتي سجله أحمد سعيد اوكا، مدافع نادي مصر في مرماه، قبل أن يضيف ميدو جابر الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 77 من علامة الجزاء، وفي الوقت القاتل من المباراة نجح رضا الويشي، لاعب الأهلي الأسبق، من التعادل لنادي مصر في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع نادي مصر رصيده إلى النقطة 8 في المركز 15.