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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الزمالك zamalek

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
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يلاقي نادي الزمالك yalla shoot، نظيره نادي الإنتاج الحربي kora star، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء kora goal، على ستاد السلام، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز kora plus.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم dawri plus، من أجل تصحيح مساره في مسابقة الدوري on sport، بعد التعثر في آخر مباراتين بالمسابقة المحلية أمام طلائع الجيش وسموحة YouTube.

وكان قد خسر نادي الزمالك kora 4 جي، أمام طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس yalla shoot 7sry، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتعادل أمام سموحة في الجولة الماضية بدون أهداف el ostora.

وعاد حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك kora plus، لقائمة الفريق من أجل دعم الجبهة اليمنى للفارس الأبيض أمام الإنتاج الحربي اليوم kora star، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة.

ومن المقرر أن يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما
خط الهجوم: أشرف بنشرقي - مصطفى محمد - محمد أوناجم.

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على الجانب الآخر يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراة اليوم أمام نادي الزمالك، وهو منتشيا بفوزه الأخير أمام أسوان بهدف نظيف on sport، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث له على التوالي بعد تحقيق فوزين متتاليين you tube.

ومن المقرر أن يدخل نادي الإنتاج الحربي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - وهاب آنان
خط الوسط: محمود عادل - أحمد دويدار - محمد عادل
خط الهجوم: موسى دياوارا - باسم مرسي - مامادو نياس.

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وبحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين وخسر في ثلاثة آخرين.

بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد14 نقطة من 9مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل وخسر في مثلهما.

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