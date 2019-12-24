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مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:06 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داهم رجال مباحث التموين، ومفتشي الصيدلة مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط مباحث التموين، مفادها باتخاذ أحد الأشخاص شقة بمنطقة المهندسين مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل، مستخدما خامات ومواد رديئة ومجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم استصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد مأمورية من ضباط وأفراد مباحث التموين، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتج نهائي معدة للبيع ومستلزمات الإنتاج.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
مباحث التموين تداهم مخزن مستحضرات تجميل في الجيزة
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