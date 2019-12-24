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خالد الجندي: 65% من دخل البيوت المصرية يأتي بعمل المرأة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك مشكلة في كيفية إدارة توازن كامل بين أفراد المنزل، واعداد توزان بين الإيراد والمصروف، لافتَا إلى أن هذه الأمور من المفترض أن يقوم بها الرجال، لكي تتفرغ المرأة لإدارة المنزل.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن المرأة العاملة تمثل شريحة لا تقل عن 65% من دخل البيوت المصرية حاليًا، لافتَا إلى أن المرأة في الماضية كانت تٌعال، ولكن الآن تحولت المرأة إلى معيلة، وهي التي تقوم بالانفاق على المنزل والأولاد، وهذه هي الغالبية العظمى في البيوت الآن، إلا ما رحم ربك.

وأشار إلى أن طبيعة المرأة أصبحت أكثر مسؤولية عن المرأة في زمن السلف، متابعًا: "المرأة في الماضي كانت عايشة في ضل الراجل، الذي يوفر لها كافة وسائل الحماية، كان يموت وما حدش يقرب منها".

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دخل البيوت المرأة العاملة الشيخ خالد الجندي الإيراد

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