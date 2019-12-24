Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوار طريف بين الفنان بيومي فؤاد وأحد أصحاب الهمم.. يضحك الرئيس السيسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:05 م
Advertisements
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
داليا الحسين
Advertisements
دار حوار طريف بين الفنان بيومي فؤاد، وأحمد طارق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه طارق حديثه للرئيس السيسي قائلًا: " وأنا جاي يا ريس قولت اركب تاكسي بدل مواصلات"، وعقب الفنان قائلًا: "أنا سائق التاكسي.. رايح فين يا حمادة".

ورد طارق قائلًا: "رايح أقابل الرئيس السيسي"، وأجابه بيومي: "لا إله إلا الله وحد الله ليه يبني كده.. أنا مش ناقصك على الصبح.. أنا عندي عيال يبني ومسلسلين".
وتابع طارق: "أنا بحب الرئيس السيسي عشان بيدعم أصحاب ذوي القدرات الخاصة.. ربنا يخليه لينا ويارب يجي كل سنه".

من جانبه، ضحك الرئيس السيسي على الموقف، وقام بتصيفك لهم، وتحيتهم.
Advertisements

أخبار تهمك

يلاكورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك yallakora

منذ نصف ساعة

عاجل- رغم إيقافه.. مرتضى منصور في استاد السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج

منذ 13 دقيقة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالكNOW

منذ ساعة الا ربع

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

زيدان يبلغ بيريز بالموافقة على الصفقة المطروحة في الريال

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 6 ساعات

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك HD

منذ 36 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

منذ أقل من ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

06:10 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

02:45 م

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status