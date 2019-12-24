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حوار طريف بين الفنان بيومي فؤاد وأحد أصحاب الهمم.. يضحك الرئيس السيسي
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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داليا الحسين
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دار حوار طريف بين الفنان بيومي فؤاد، وأحمد طارق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه طارق حديثه للرئيس السيسي قائلًا: " وأنا جاي يا ريس قولت اركب تاكسي بدل مواصلات"، وعقب الفنان قائلًا: "أنا سائق التاكسي.. رايح فين يا حمادة".
ورد طارق قائلًا: "رايح أقابل الرئيس السيسي"، وأجابه بيومي: "لا إله إلا الله وحد الله ليه يبني كده.. أنا مش ناقصك على الصبح.. أنا عندي عيال يبني ومسلسلين".
وتابع طارق: "أنا بحب الرئيس السيسي عشان بيدعم أصحاب ذوي القدرات الخاصة.. ربنا يخليه لينا ويارب يجي كل سنه".
من جانبه، ضحك الرئيس السيسي على الموقف، وقام بتصيفك لهم، وتحيتهم.
ووجه طارق حديثه للرئيس السيسي قائلًا: " وأنا جاي يا ريس قولت اركب تاكسي بدل مواصلات"، وعقب الفنان قائلًا: "أنا سائق التاكسي.. رايح فين يا حمادة".
ورد طارق قائلًا: "رايح أقابل الرئيس السيسي"، وأجابه بيومي: "لا إله إلا الله وحد الله ليه يبني كده.. أنا مش ناقصك على الصبح.. أنا عندي عيال يبني ومسلسلين".
وتابع طارق: "أنا بحب الرئيس السيسي عشان بيدعم أصحاب ذوي القدرات الخاصة.. ربنا يخليه لينا ويارب يجي كل سنه".
من جانبه، ضحك الرئيس السيسي على الموقف، وقام بتصيفك لهم، وتحيتهم.
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