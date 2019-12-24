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bein match بث مباشر الزمالك والإنتاج الحربي اليوم مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يلا شوت zamalek كورة لايف HD

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:01 م
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي الزمالك نظيره نادي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز كورة بلس يلا شوت الزمالك والإنتاج الحربي ، بث مباشر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر.


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