رابط اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي YALLA SHOOT LIVE اليوم في بطولة الدوري المصري ZAMALEK LIVEوملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز YALLA SHOOT في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.





القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتازZAMALEK LIVE

مشاهدة بث مباشر مباراة الانتاج الحربي ضد الزمالك (COOL كورة)، حيث سبق وتقابل الفريقين في 18 مباراة سابقة،YALLA SHOOT حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، مقابل انتصارين فقط للانتاج الحربي، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مباريات، سجل أبناء ميت عقبة 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا.





توقيت مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء KORA ON LINE

متابعة البث المباشر لمباريات الدوري على يلاشووت YALLA SHOOT LIVE اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة العاشرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس".





بث مباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري YALLA SHOOT 7ASRY

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز KORA STAR

ويحتل نادي الزمالك KORA LIVE المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.ZAMALEK LIVE



