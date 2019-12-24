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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر 24 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز Zamalek Egyptian

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد الإنتاج الحربي YALLA SHOOT 7ASRY، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصريkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد الإنتاج الحربي ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي .

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