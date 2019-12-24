طرح الأفيش الرسمي لفيلم "راس السنة"





الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة وهي ليلة رأس السنة أجسد شخصية "علي"، وهي تختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في مرحلة ما كانت الطبقة الوسطى هي التي تحدد ثقافة المجتمع فهي كانت بمثابة الرقيب على المجتمع، فكانت تراقب الطبقة العالية وسلوكها وتصرفاتها وتكشف عناصر الفساد وترتقب الطبقة الفقيرة وترفعها وتساعد وتشكل لها شكل ووعي ثقافي.





فيلم "راس السنة"، بطولة أحمد مالك وإياد نصار، ومحمد ممدوح وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وتأليف وإنتاج محمد حفظي وإخراج محمد صقر.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "راس السنة"، الأفيش الرسمي الخاص بالعمل، والذي احتوى على عدد كبير من أبطال العمل منهم شيرين رضا، وإياد نصار.