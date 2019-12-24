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خبير عقاري يكشف عن قيمة الشرط الجزائي في استمارة الحجز المسبق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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وحدات سكنية
وحدات سكنية
كساب أحمد
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كشف إسلام الشحري، الخبير في الشأن العقاري، أن عقد الوعد بالبيع هو عقد يشبه استمارة الحجز المسبق للوحدة العقارية، فاستمارة الحجز الخاصة بالشركات، هي نوعان "استمارة حجز مسبق ابتدائية" وأخرى نهائية، فالنهائية هي استمارة حجز بشرط جزائي للعميل، حيث تحوي هذه الاستمارة المعلومات التي من المفترض أن يكون العميل على دراية بها وهي مكان الوحدة وقطعة الأرض ومساحة الوحدة، ومكان الوحدة والدور الذي من المقرر الشراء فيه، والأقساط ومواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وموعد الاستلام.

وأوضح الشحري، في لقائه عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، أن استمارة الحجز تحتوي 100% من المعلومات التي ينبغي أن يكون العمل على دراية كاملة بها قبل شراء وحدته السكنية، بناء على هذه المعرفة فمن حق الشركة بموجب "استمارة الحجز المسبق النهائية" أن توقع هي والعميل على استمارة حجز، وتتضمن الاستمارة شرط جزائي على مخالفة أي من الطرفين، لبنود الاستثمارة بحيث تتراوح قيمة الشرط الجزائي بين 5-15% من قيمة الوحدة السكنية، كما أن فترة استمارة الحجز المسبق النهائية لا تتخطى الأسبوعين.

أما فيما يخص استمارة الحجز المسبق غير النهائية أو الابتدائية، قال الشحري، إن هذه الاستمارة يوقعها الطرفان بناء على رغبة العميل في الحجز بإحدى مشروعات الشركة، بحيث لا تكتمل عنده التفاصيل الخاصة بوحدته، ولكنه يرغب في الحجز بأحد مشروعاتها، ولا تتخطى مدتها الشهرين، أو باتفاق العميل مع الشركة، كما أن قيمة الشرط الجزائي فيها لا تتخطى الـ 25 ألف جنيه.

في سياق متصل قال الشحري، إن السبب الرئيسي في ظهور ممارسات غير مقبولة بالسوق العقارية من آن لآخر هو تنازل العميل عن حقوقه، وعدم سعيه للمطالبة بها فهو بذلك يغري معدومي الضمير في التلاعب به، ولا بد أن يتابع إجراءات تعاقده مع الشركة عبر محامٍ.
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الكلمات المفتاحية

العقود العقارية العقد النهائى العقد المسبق

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