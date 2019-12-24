رد الشيخ خالد الجندي على مهاجمي آرائه عن المرأة





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن انحيازه للمرأة يأتي في اطار اتباع هدي القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، لافتَا إلى أن القرآن الكريم رفع مكانة المرأة، وهذا واضح في الحكم على الرجل بالرجم إذا خان المرأة، وحشره يوم القيامة وشقه مائل إذا لم يقوم بالعدل بين زوجاته، وإذا ضربها فهو لئيم، ولا يحق له أن يعاملها كأمه.وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن قوامة الرجل على المرأة تكليف من الله، وطاعتها له جهاد في سبيل الله، ومن أجل المرأة خاض النبي صلى الله عليه وسلم الحرب مع بني قينقاع، ولسمعتها وضع الله حد القذف 80 جلدة.ولفت إلى أن الإسلام رفع شان وقدر المرأة وأي انتقاص من شان المرأة انما هو انتقاص بفعل أنسان فهو شخص لا يتقى الله في دينه، وهذه هي الحقيقية التي يجب أن يعلمها الناس.