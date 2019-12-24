"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد الزيت الخام المحلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 للعام المالي 2019/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، في إطار استراتيجيتها لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.





وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد .. مشيرة إلى أن فترة التوريد من 5 إلى 20 فبراير المقبل.





وأضافت أن جلسة فتح المظاريف والبت ستكون بعد غد الخميس.





وسبق أن أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ إسبوعين، عن إلغاء مناقصة شراء الزيت المحلي "صويا وزهرة الشمس"، بحسب وكالة "رويترز"





ولم تذكر الهيئة سببًا لقرار الإلغاء لكن متعاملين تحدثوا عن ارتفاع الأسعار.





وكانت السلع التموينية بمصر، طرحت يومي الأحد والاثنين، مناقصة محدودة رقم 2 لسنة (2019-2020) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، والمناقصة الأولى للتوريد من "20 يناير- 5 فبراير" 2020، والثانية للتوريد "20 يناير - 10 فبراير"2020.





وقررت الهيئة حينها، أن تكون جلسة فض المظاريف والبت اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر الجاري.



