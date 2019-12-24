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أمين عام "القومي للشهداء" في زيارة للمنيا.. وبروتوكول تعاون مع المحافظة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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توجه اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بزيارة محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء.

وعقد أمين عام المجلس لقاءً مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ وذلك لبحث تقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس والمحافظة، لتحديث الخدمات المقدمة وتسخير كافة الجهود لخدمة أسر الشهداء والمصابين.

كما تفقد أمين عام المجلس ومحافظ المنيا سير العمل بالمكتب الإقليمي، وتم التشديد على تقديم الرعاية الأفضل لأسر الشهداء والمصابين لكافة محافظات الصعيد المجاورة، وتم بحث أوجه الخدمات المقدمة لأسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية بالمحافظة، وقدم أسقف عام المنيا الشكر لأمين عام المجلس.

أمين عام المجلس يعقد لقاءً مع أسقف عام المنيا لبحث الخدمات المُقدمة لأسر الشهداء والمصابين

وعقد أمين عام المجلس لقاءً مع الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بمقر مطرانية المنيا اليوم الثلاثاء، وناقش اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.
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