واشنطن تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا إلى حد بعيد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا إلى حد بعيد، وصولا حتى إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.





وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع، في إطار إعادة نشر شامل للقوات الأمريكية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل يناير.



