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مهرجان يوسف شاهين يعرض اليوم فيلم "الحارس" لنهى السلاموني
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:48 م
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الفجر الفني
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يعرض اليوم الثلاثاء خلال مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة بوسط البلد الفيلم القصير "الحارس" .
وتدور أحداث الفيلم حول شاب متشرد كان يقيم علي باب محل وبعد فتره أصبح حارسه وكان صاحب المحل يعامله بقسوة وتتوالى أحداث الفيلم بين الشاب الناشر وصاحب المحل .
فيلم "الحارس" بطولة ماجد القلعي وإسلام صابر وسيناريو وحوار نبيل فاروق ومخرج منفذ عمر الهاشمي وإخراج نهى السلاموني .
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