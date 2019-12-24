مهرجان يوسف شاهين يعرض اليوم فيلم "الحارس" لنهى السلاموني

يعرض اليوم الثلاثاء خلال مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة بوسط البلد الفيلم القصير "الحارس" .





وتدور أحداث الفيلم حول شاب متشرد كان يقيم علي باب محل وبعد فتره أصبح حارسه وكان صاحب المحل يعامله بقسوة وتتوالى أحداث الفيلم بين الشاب الناشر وصاحب المحل .





فيلم "الحارس" بطولة ماجد القلعي وإسلام صابر وسيناريو وحوار نبيل فاروق ومخرج منفذ عمر الهاشمي وإخراج نهى السلاموني .