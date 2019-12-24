‫المقاولون ضد الإسماعيلي‬‎ في الدوري المصري | شاهد ملخص وأهداف المباراة

المقاولون ضد الإسماعيلي‬‎ في الدوري المصري





المقاولون ضد الإسماعيلي، حقق نادي المقاولون العرب فوزًا هامًا على غريمه الإسماعيلي‬‎ بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثني، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





ملخص مباراة المقاولون ضد الإسماعيلي في الدوري

سجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لذئاب الجبل في الدقيقة 38 بهجمة مرتدة منظمة، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني للمقولون في الدقيقة 74 من ضربة حرة مباشرة، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للمقاولون.





وبهذه النتيجة، رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز التاسع، ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بعد تغلبه على الإتحاد السكندري أمس الإثنين بنتيجة 0/4.





تشكيل مباراة المقاولون ضد الإسماعيلي في الدوري:-





وبدأ المقاولون مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح - معروف يوسف - أحمد الشيمي.

خط الهجوم: محمد طلعت - سيف الجزيري - لويس إدوارد.

