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الجيش الليبي يستهدف مدرعة تركية جنوب طرابلس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكن سلاح الجو الليبي، اليوم الثلاثاء، من استهداف مواقع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمر مدرعة عسكرية تركية. 


وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن القوات الجوية تواصل استهداف تمركز المليشيات في جنوب طرابلس. 

واندلعت الإثنين، اشتباكات بالسلاح الثقيل بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق وسط تقهقر للمليشيات الإرهابية التي فقدت سند كتائب مصراتة التي بدأت في الانسحاب، وجاء ذلك بالتزامن مع تجديد زعماء قبائل شرق ليبيا دعمهم ومساندتهم لقيادة الجيش الوطني الليبي ضد العدوان التركي. 

ورصدت قوات الجيش الليبي طائرة "بوينغ" تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا، محذرة في الوقت ذاته الطائرات المدنية من نقل الأسلحة حتى لا تكون هدفاً لمضادات سلاح الجو. 

كما أعلن الجيش الليبي اقتحام موقع الرماية التابع لمليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في شارع السدرة بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس. 

وشنت المليشيات قصفا عشوائيا من منطقة مشروع الموز إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. 

وشنّ سلاح الجو الليبي سلسلة ضربات جوية تستهدف مليشيات حكومة الوفاق جنوب شرقي مدينة مسلاتة، تزامناً مع غارات جوية على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن، فيما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة. 

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجيش الوطني يحشد قوات على تخوم مدينة سرت. 

كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة، يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من المليشيات مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية على جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات المليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بنحو 50 غارة جوية.


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