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اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 م
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة  اليوم الثلاثاء 24-12-2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.


 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019  في الجزائربـ الدنيار الجزائري والدولار الأمريكي  


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

47.53$

5.698

سعر الذهب عيار 22

43.57$

5.223

اسعار الذهب عيار 21

41.59$

4.986

اسعار الذهب عيار 18

35.65$

4.273

سعر الذهب عيار 14

27.73$

3.324

سعر الذهب عيار 12

23.77$

2.849

اسعار أوقية الذهب

1.478$

177.199

اسعار جنيه الذهب

332.72$

39.885

اسعار كيلو الذهب

47.531$

5.697.724

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

 

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

23 ديسمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

22 ديسمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

21 ديسمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

20 ديسمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

19 ديسمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

 

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