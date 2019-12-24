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مفاجأة حول عودة نيمار لبرشلونة والتنازل عن الدعوة القضائية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الشرط الوحيد لتنازل نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن الدعوة القضائية المرفوعة ضد نادي برشلونة.


واكدت إذاعة الكادينا سير الإسبانية على أن نيمار رفع دعوة قضائية ضد برشلونة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة ولكنه قد يتنازل عن الدعوة في حالة عودته للفريق من جديد.


وقال والد نيمار في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: ’’ كنا منذ أشهر في برشلونة لحل هذا الأزمة، إنه شيء من الماضي، العدالة ليست سريعة وسنحاول حل الأمر وديًا، لا يوجد شكاوى جديدة، لا شيء جديد’’.


وأشارت العديد من المصادر المقربة من اللاعب إلى أنه إذا عاد لبرشلونة فسيحصل تلقائيًا على مبلغ 40 مليون يورو، وهي مكافأة تجديد عقده الذي رفضت إدارة برشلونة منحه إياها بعدما قرر الرحيل في صفقة مدوية إلى باريس سان جيرمان.

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