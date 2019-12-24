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عصام شرف ومتحدث البرلمان يشاركان في احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:33 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
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شارك الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة سابقا والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي سابقا، في احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.


جاء ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.


وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الاحتفال اليوم بعيد العلم له معنى متعدد الدلالات؛ إذ يأتي والدولة الوطنية المصرية تعيش لحظة تاريخية نحو التحول النوعي إلى مستقبل جديد؛ مما كان يحتم على الجامعة أن تدخل عصرا جديدا للمشاركة في إعادة بناء الإنسان المصري وتطوير العقل المصري وفق قيم الحداثة في ظل نظام عالمي لا مكان فيه إلا لمن يمتلك مفاتيح العلوم واستثمارها في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها مصر سواء على صعيد مواجهة قوى الظلام أو مواجهة تحديات التنمية.


 ويُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.


 


يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.


وتحرص الجامعة على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الإنسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.


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