محمد الشرنوبی یحتفل بالكريسماس مع خطيبته راندا رياض

شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورة من أحدث الصور له، مع خطيبته راندا رياض،عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان يظهر "الشرنوبي" في الصورة وبجانب خطيبته وهما يحتفلان بالكريسماس، وخلفهما شجر، الكريسماس،وكتب معلقا علي الصورة "Merry christmas".



تفاعل الجمهور مع الصورة من خلال التعليقات "أحلى ميري كريسماس وأحلي محمد وأحلى راندا" وكتب آخرين "ربنا يخليكو لبعض"،"ربنا يسعدكو يحبيبي".



يشار إلى أن "الشرنوبي" أعلن خطبته لراندا رياض مديرة أعمال أنغام يوم 10 ديسمير 2019، وذالك بعد انفصاله عن خطيبته السابقة سارة الطباخ مديرة أعماله بأقل من شهر من خطبتهما بسبب العديد من الخلافات.



يذكر أن آخر أعمال "الشرنوبي" إحيائه حفلا غنائيا ضمن فعاليات الليلة ال 19 من مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 28 علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشارك في بطولة حكاية "ماتيجي يا مليجي" في مسلسل "نصيبي وقسمتك" وكان يقوم فيه بشخصيتين توأم "حسن" ذوي الإحتياجات الخاصة و"حسين" الذي يساعده للوصول لقلب حبيبته.