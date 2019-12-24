"الحريري": لن أترأس أي حكومة فيها جبران باسيل

ونظم نشطاء في الحراك اللبناني، اليوم، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في منطقة تل الخياط في العاصمة بيروت، داعين إلى عودة سعد الحريري إلى رأس الحكومة.

وانضم إلى الوقفة الاحتجاجية مناصرو "تيار المستقبل" رفضا لتكليف دياب، منطلقين من فكرة غياب الغطاء السني عنه، حسب ما أفاد مراسل "العين الإخبارية".

وطالب أنصار "تيار المستقبل" بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل مجلس الوزراء.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر، تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.



