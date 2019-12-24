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ايمن سماوي يلتقي الهيئات الثقافية في مدينة جرش

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش السيد ايمن سماوي الهيئات الثقافية المحلية في مدينة جرش، وتم خلال اللقاء بحث الشأن الثقافي المحلي في مدينة جرش، بهدف تعزيز الحالة الثقافية في المدينة على مدار العام، كما تم  التأكيد خلال اللقاء على اعتماد مندوب في اللجنة المركزية الثقافية للمهرجان ممثلا عن تلك الهيئات.

 

وتأتي هذه اللقاءات التي يقوم بها المدير التنفيذي للمهرجان السيد أيمن سماوي بهدف تعزيز دور الهيئات الثقافية في مدينة جرش، سواء بالفعاليات التي ستكون في برنامج المهرجان أو من خلال الفعاليات التي ستقام على مدار العام.

 

وأكد سماوي خلال اللقاء ان إدارة المهرجان وبلدية جرش وأبناء المجتمع المحلي هم الرافعة الأساسية في نجاح المهرجان خصوصا وان المهرجان يحمل الى العالم رسائل سياسية وثقافية واجتماعية ، ليبقى الاردن وتحت القيادة الهاشمية واحة امن واستقرار، واضاف ان الصور المشرقة للمهرجان يحملها ابناء مدينة جرش من خلال تفاعلهم وحرصهم على المشاركة الفاعلة في كافة البرامج الخاصة بالمهرجان في دورته الـ 35 من العام 2020.

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