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تفاصيل حالة الطقس غدا.. احتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:30 م
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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم، لذلك اهتم الجمهور بمعرفة حالة الطقس غدا احتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وكان ما يخص طقس الغد ومن شأنه التأثير على تحركاتهم.

طقس يوم الأربعاء في شمال البلاد والقاهرة في ساعات النهار
يكون الطقس مائل للبرودة غدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر على شمال البلاد وحتى القاهرة والوجه البحري، 
كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والتي يصحبها سقوط  الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، ومن المحتمل أن تزيد حدتها على السواحل الشمالية للبلاد لتصل لأمطار غزيرة ورعدية.

حالة الطقس غدا نهارا في شمال الصعيد 
ستحظى مدن ومحافظات شمال الصعيد غدا الطقس معتدل في النهار، لكن يجب الحذر لأنه من المحتمل أن تمتد الأمطار المتوقع هطولها غدا إلى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا في جنوب الصعيد 
يعد جنوب الصعيد محظوظ بطقس الغد خلال ساعات النهار، حيث سيكون الجو مائل الى دفء في محافظات جنوب الصعيد.

حالة طقس غدا الأربعاء ليلًا
يجب على المواطنين أن ينتبهوا أن حالة طقس الغد ستكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، وسيصل الأمر إلى حد سقوط الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

الرياح كما رصدتها الأرصاد الجوية
ستكون الرياح غدا في أغلبها غربية جنوبية نشطة على أغلب أنحاء البلاد، وستنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال على الأماكن المكشوفة، ويؤدي ذلك الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

الأمواج والحالة البحرية غدا الأربعاء
ستسود غدا في البحر الأحمر حالة بحرية معتدلة إلى مضطربة، حيث ترتفع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية عليه شمالية غربية، أما البحر المتوسط فتسوده حالة مضطربة، حيث ترتفع أمواجه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، ورياحه السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في حالة طقس غدا الأربعاء
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة.
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