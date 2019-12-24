أحمد عصام يهنئ تامر حسني على "الفلوس" وهكذا رد الأخير

حرص الفنان أحمد عصام، على تهنئة صديقه الفنان تامر حسني، على بدء عرض فيلمه الجديد "الفلوس".



ونشر "عصام" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر الفيلم، وكتب: "مليون مبروووك لأخويا وصاحب العمر تامرحسني فيلم الفلوس نازل بكرا في جميع سينمات مصر والوطن العربي بالتوفيق يا مجتهد انت تستاهل كل خير".



بدوره، رد "حسني" على تهنئة صديقه في التعليقات، وكتب: "الله يبارك فيك يا حبيبي يا اغلى صحاب زمان يا اصيل شكرًا يا احمد انت كمان تستاهل كل خير ونجاح".



يذكر أن فيلم "الفلوس" تأجل عرضه من موسم عيد الأضحى الماضي، ليشارك في موسم نصف العام، والفيلم تدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" إخراج سعيد الماروق، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي.



