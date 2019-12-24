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الهند تعزز الأمن وسط الغضب ضد "القانون الجديد"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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ترجمة - منة الشريف
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عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأغلقت الإنترنت في أماكن مختلفة اليوم الثلاثاء، بينما كان أعضاء الحزب الحاكم يخططون لتنظيم مسيرات لدعم قانون الجنسية الجديد رغم تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، إن الحكومة تتوقع أن يكون جميع مسؤولي أمن الدولة في الخدمة عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.

وقال مسؤول أمني كبير في نيودلهي، إننا نريد من الشرطة منع اندلاع أعمال العنف، لكننا ندرك أيضًا أن الوضع يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، وبالتالي سيتم نشر قوات شبه عسكرية في الأسواق والأماكن العامة".

وتم تنظيم ما لا يقل عن 20 اجتماعًا مساندًا أو ضد القانون الجديد في مدن مختلفة، حيث قام متظاهرون من كلا الجانبين بالتصدي على وسائل التواصل الاجتماعي لإخراج الناس من أعياد الميلاد والعام الجديد.

كما هدف قانون تعديل المواطنة (CAA) إلى المسار السريع للمواطنة بين الهندوس والبارسيس والسيخ والبوذيين والجنس والمسيحيين، الذين وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014، من أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، وبنغلاديش وباكستان.

كما أثار إعدامها في 11 ديسمبر مظاهرات في ولاية آسام الشرقية، حيث يخشى المحتجون من أن تجعل المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش مقيمين بصورة قانونية.

وفي أماكن أخرى، قال النقاد، إن القانون يميز ضد المسلمين وهو جزء من الأجندة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولكن الحكومة تنفي ذلك.

وقال نشطاء معارضون للقانون، إنهم يحاولون الحفاظ على الزخم ويبحثون عن سبل لحل مشكلة تعطل الشرطة وتعتيم الإنترنت.

وقال أعضاء بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي (BJP)، الذين قادوا مسيرات حاشدة لدعم القانون، إنهم مصممون على مواجهة ما يرون أنه انتقاد مضلل له.

وقال جوبال كريشنا أغاروال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، إننا نريد أن نوضح إن القانون ليس معاديًا للمسلمين، ونريد أن نكشف أن الذين يقودون الاحتجاجات ضد القانون هم مضللون مسلمون أبرياء وغير متعلمين".

كما قُتل 21 شخصًا على الأقل منذ إقرار القانون في احتجاجات تمثل أول معارضة كبرى لجدول أعمال مودي التشريعي، منذ إعادة انتخاب حزبه الساحق هذا العام.

وأشارت الشرطة في ولاية أوتار براديش الشمالية (UP)، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات في الاحتجاجات، إلى أن الإسلاميين كانوا يحرضون على المظاهرات المناهضة للجهاز.

وقال ضابط الشرطة البارز كالانيدي نيثاني، إننا لدينا دليل على أن جماعة إسلامية يقع مقرها في دلهي، وأقوى قاعدة لها في الولاية الجنوبية في ولاية كيرالا تقف وراء العنف".

وقال مسؤول في غرفة مراقبة الشرطة بالولاية، إنه خلال الأيام العشرة الماضية، احتجزت الشرطة حوالي 900 شخص بسبب العنف، تم القبض على أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء الهند.

"قوة مفرطة"
انتقدت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك عمل الشرطة ودعتهم إلى التوقف عن استخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد المتظاهرين.

وقالت جماعة الحقوق، إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة فقط ضد المحتجين على القانون، بمن فيهم العديد من الطلاب.

وقال ميناكشي جانجولي، مدير المجموعة في جنوب آسيا، يجب على السلطات محاكمة المتظاهرين العنيفين، لكنهم بحاجة أيضًا إلى محاسبة ضباط الشرطة على استخدام القوة المفرطة.

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مودي قانون تعديل المواطنة قانون الجنسية في الهند الهند القانون الجديد أعمال العنف

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