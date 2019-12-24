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منة بدر تيسير لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية مديحة كامل.. وهذه نصيحة يحيى الفخراني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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منة بدر تيسير
منة بدر تيسير
حوار ولاء عبد الناصر
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ممثلة موهوبة، بدأت مسيرتها الفنية وهى مازالت فى عمر الخامسة من عمرها من خلال مشاركتها فى فيلم "الحب بين قوسين" مع المخرج أشرف فهمي، كانت آخر أعمالها الدرامية مشاركتها فى حكاية "حبيبتي من تخون" من حكايات الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك".

فتحت الممثلة الشابة منة بدر تيسير قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل "نصيبي وقسمتك"، النصائح التى تعلمتها من كبار الفنانين، مكتشف موهبتها وكيف كانت بدايتها فى عالم الفن.

وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى حكاية "حبيبتي من تخون"؟

أنا سعيدة جدا بالمشاركة فى مسلسل "نصيبي وقسمتك" بهذه الحكاية، فأنا أحب "نصيبي وقسمتك"كثيرا، وأعتبر هذه التجربة من أهم التجارب فى حياتي الفنية، ومبسوطة أن المسلسل حقق نجاح كبير وأصبح ترند على السوشيال ميديا، وكواليس العمل كانت فى منتهي الجمال والتعاون، وبينا روح طيبة، وأصبحنا أصدقاء وقربنا من بعض خلال هذا المسلسل.


وهل سنري منة بدر تيسير فى السباق الرمضاني القادم؟

اه إن شاء الله اتفقت على عمل جديد فى رمضان المقبل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، ولكن للأسف لا استطيع الإفصاح عنه حالياً.

وهل أنت تفضلي طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني أم خارجه؟

أنا جربت العمل خارج رمضان والحمد لله التجربة كانت جميلة وحققت نجاح كبير مثل مسلسل "سلسال الدم، نصيبي وقسمتك".

وطبعاً رمضان له مذاق خاص، ولكن فى النهاية العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه سواء فى السباق الرمضاني أو خارجه.

وكيف تري الدراما المصرية حاليا؟

الدراما المصرية فى تقدم ملحوظ، وأنا سعيدة بهذا التقدم، وبتواجد الشباب من المخرجين والمؤلفين المثقفين والمطلعين.

من مكتشف موهبة "منة تيسير" ..وكيف كانت بداياتك؟

شقيقة والدتي هى من اكتشفت موهبتي فى البداية عندما كنت صغيرة فى عمر ٤ سنوات، لاحظتني وأنا أغني وأرقص، وكانت بداياتي فى مجال التمثيل وأنا في الخامسة من العمر، شاركت فى فيلم 'الحب بين قوسين"، مع الفنانة شهيرة، والفنان هشام عبد الحميد عام ١٩٩٣، ثم قدمت مسلسل "السيرة الهلالية" عام ١٩٩٧.

وما الدور الذي تتمنى أن تقدميه خلال مشوارك الفني؟

أتمنى تقديم العديد من الأدوار، ولكن أميل أكثر إلى الأدوار المركبة.

وما الشخصية التى تتمنى أن تجسيدها؟

أتمنى تجسيد شخصية الأميرة ديانا، والفنانة مديحة كامل، وجميلة بوحيرد.

ومن من الممثلين تتمنى العمل معه خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى العمل مع الفنان نبيل حلفاوي، فأنا أحبه كثيراً وأتمنى أن أقدم معه عمل فني.

ومن الممثل الذي استطاع أن يؤثر على شخصية "منة بدر"؟

الفنانة شريهان من أكثر الفنانين الذين أثروا علي وأنا صغيرة، وكنت أحب أن اقلدها، وأيضاً المخرج يوسف شاهين والفنان محمود ياسين، نور الشريف.

وما أقرب عمل قدمتيه إلى قلبك؟

أنا أحب مسلسل "ذهاب وعودة" مع السقا، وأحب آخر عمل لى وهو مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وما النصيحة التى مازالت عالقة فى ذهنك فى بداية مشوارك الفني؟

اتذكر نصيحة دكتور يحيي الفخراني لى، وهى المذاكرة والاجتهاد ودائماً كان يقول لى القراءة مهمة فلابد أن تقرأي كثيراً، وأيضاً الفنان فتحي عبد الوهاب كان يقول "كل أما تدي الفن ..الفن هيديلك".

وهل أنت من مهتمي السوشيال ميديا ؟

أنا مؤخرا بدأت اهتم بالسوشيال ميديا وأتابع عليها ردود أفعال الجمهور على أعمالي الفنية، وهى عامل مهم للفنان حتى يتواصل مع الجمهور.

فى نهاية حديثنا .. ماطموحك فى مجال التمثيل؟

أتمني أن أقدم أعمال كثيرة وقيمة فى الدراما، وأتمنى أن أقدم سينما لأني أحب السينما كثيراً.
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الكلمات المفتاحية

منة بدر تيسير مديحة يسري محمد رمضان حبيشة آلف

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