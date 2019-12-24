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شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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استعرض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عرض الموقف التفصيلي لأوضاع مديرية التربية والتعليم اليوم بمدرسة الفردوس الرسمية للغات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن من اولي الملفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بها هو ملف التعليم وتطوير العملية التعليمية من خلال سد العجز في جميع التخصصات واتباع الأساليب العالمية في التعليم.

وأعرب مختار عن سعادته لوجوده داخل قلعة من قلاع محافظة الدقهلية وهي قلعة التعليم التي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والمفكرين فالدقهلية أنجبت لمصر علماء في الأدب والفن والسياسة والطب وأصبحت بفضل جودة التعليم بها عاصمة مصر الطبية.

وأشار المحافظ إلي أن المدارس الحكومية الرسمية للغات من أفضل المدارس في مصر من حيث جودة التعليم والانضباط وانجبت طلاب متميزين في مختلف الجامعات المصرية. 

وطلب محافظ الدقهلية من علي عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد دراسة لرفع مستوي الخبرة والجودة لدي معلمين المدارس الرسمية للغات علي مستوي المحافظة لتكون الأولي علي مستوي محافظات مصر.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم إنجازات ومشاكل مديرية التربية والتعليم وعرض عدد الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة والتي تتكون من 17 إدارة تعليمية تضم 3 آلاف و501 مدرسة ومليون 4207 ألف تلميذ في مختلف المراحل التعليمية وأكد علي أن اعلي كثافة طلابية بإدارة ميت غمر التي تضم 181 ألف و412 طالب وأقل كثافة طلابية بإدارة ميت سلسيل التي تضم 16 الف و214 طالب.

وفي نهاية العرض أكد محافظ الدقهلية أن قطاع التعليم له تأثير مباشر علي التنمية البشرية ولم يعد قطاع خدمي بل أصبح قطاع استثماري لأنه يستثمر في العقول وبناء الإنسان والتعليم أصبح قضية أمن قومي.
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
شاهد.. استعراض أوضاع التعليم ودراسة لرفع مستوى الجودة والخبرات في محافظة الدقهلية
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مصر تعليم اخبار

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