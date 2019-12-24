فوز بني عبيد وبداوي وبلقاس وشربين وتعادل السنبلاوين بالقسم الثالث



أقيم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 14 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت 7 مباريات.



بنى عبيد حافظ على صدارته بفوز كبير على حساب ضيفه إتحاد المنزلة بثلاثية نظيفة .



فيما واصل شربين مطاردة بنى عبيد على صدارة المجموعة بفوز ثمين أمام ضيفه ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخرا فى نتيجة اللقاء.



شبان بدواى تمكن من إجتياز عقبة المطرية العنيد بهدف دون مقابل، وحقق منية سمنود فوز قوى على حساب ضيفه كهرباء طلخا بثلاثية مقابل هدفين.



وتمكن السنبلاوين من العودة بفوز غالى أمام مستضيفه شيكو بهدف دون مقابل .



فيما تغلب بلقاس على مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الأمير وعمال المنصورة.





ترتيب المجموعة الثالثة



١-بنى عبيد ٢٩ نقطة

٢-شربين ٢٨ نقطة

٣-نبروه ٢٥ نقطة

٤-ميجاسبورت ٢١ نقطة

٥-شبان بدواى ٢١ نقطة

٦-مياه الدقهلية ١٧ نقطة

٧-كهرباء طلخا ١٦ نقطة

٨-بلقاس ١٦ نقطة

٩-شيكو ١٥ نقطة

١٠-السنبلاوين ١٥ نقطة

١١-عمال المنصورة ١٤ نقطة

١٢-شباب الأمير ١٣ نقطة

١٣-منية سمنود ١٢ نقاط

١٤-المنزلة ٨ نقاط

١٥-المطرية ٧ نقاط