استعدادت جامعة الإسكندرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)



وشدد جابر على ضرورة التأكد من معايير سلامة وأمان أماكن لجان الامتحانات بصفة مستمرة، وتجهيز العيادات بكافة التجهيزات الطبية اللازمة لإسعاف أي حالات طارئة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، وشدد جابر أيضًا على ضرورة التصدي لأي محاولات للغش أو الإخلال بنظام اللجان، وعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول أو أى مراجع داخل اللجنة سواء تتعلق أو لاتتعلق بمادة الامتحان، بالإضافة إلى حصر حالات الغش أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم من خلال مجلس التأديب وفقا لقانون تنظيم الجامعات، وأكد أيضًا على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والإجراءات المنظمة لأعمال الكنترولات.



في سياق اخر، استعرض جابر، زيارة فريق جامعة مانشيستر البريطانية بخصوص برنامج البكالوريوس المشترك للطب والجراحة بين كلية طب جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر، حيث يعتبر هذا التعاون بمثابة سابقة فى الجامعات المصرية، ومن المقرر بدء الدراسة فيه من العام الجامعى القادم 2021-2020.



ووافق المجلس بالسماح للطلاب الذى انقضت فرصتهم فى تقديم عذر عن دخول الامتحان بالتقدم بأعذار عن العام الجامعى 2018-2019 وذلك لحين تعديل القرار رقم 51 لسنة 2018 والخاصة بضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية فى المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس- الليسانس).



كما وافق المجلس على البدء في برنامج (إدارة وتشغيل المطاعم) طبقا لنظام التعليم التبادلى باللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق، والبدء فيه من العام الدراسى القادم ٢٠٢١-٢٠٢٠، وفي هذا السياق طالب الدكتور هشام جابر جميع كليات الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لربط الجامعة بالصناعة ومن ثم الدراسة الاكاديمية بالكليات بمتطلبات سوق العمل.



وجه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بضرورة إلتزام كليات الجامعة بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة لعقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى تتضمن توفير أقصى درجات السلامة والأمان وتقديم الدعم اللازم للطلاب لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر.