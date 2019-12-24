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البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نهائيًا.

ووجه عبدالعال، الشكر إلى المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، لسرعة مراجعة التعديلات على القانون بشكل سريع.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.

ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، بقيمة 13 مليون دولار أمريكى؛ كمساهمة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسى.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الغاز الطبيعى البرلمان

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