ارتفاع حصيلة ضحايا غارات قوات النظام على إدلب لـ 10 قتيلاً

حصيلة ضحايا غارات قوات النظام على إدلب

لـ 10 قتيلاً، نقلا عن شبكة "24 لايف".





وتتواصل الغارات الروسية على ريف إدلب في أعقاب تكثيف النظام السوري هجماته على المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة.





لكن تعداد الضحايا في صفوف المدنيين نتيجة العملية العسكرية يزداد.





وأعلنت فصائل المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، استعادة قريتين بريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطرت عليهما القوات الحكومية أمس، مشيرة إلى قتلها 30 عنصراً من القوات الحكومية.





ومنذ 16 ديسمبر، كثفت قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، القصف على هذه المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة.





وقبل عدة أيام، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.









أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع