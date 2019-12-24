Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع حصيلة ضحايا غارات قوات النظام على إدلب لـ 10 قتيلاً

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات قوات النظام على إدلب لـ 10 قتيلاً، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وتتواصل الغارات الروسية على ريف إدلب في أعقاب تكثيف النظام السوري هجماته على المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة. 

لكن تعداد الضحايا في صفوف المدنيين نتيجة العملية العسكرية يزداد.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، استعادة قريتين بريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطرت عليهما القوات الحكومية أمس، مشيرة إلى قتلها 30 عنصراً من القوات الحكومية.

ومنذ 16 ديسمبر، كثفت قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، القصف على هذه المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة. 

وقبل عدة أيام، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.


Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 21 ساعة

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 5 ساعات

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 19 ساعة

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

رغم فشلها المتكرر.. 3 أسباب لعدم الإطاحة بـ وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status