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محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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محمد عز يتعاقد مع مزيكا
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا"
أحمد رمضان متولي
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تعاقد النجم محمد عز مع شركة "مزيكا" علي تقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة.

 

وقام عز بتوقيع التعاقد مع المهندس "هشام الجزار" العضو المنتدب لشركة "مزيكا" بحضور مينا نور مدير أعمال الفنان محمد عز واحمد سحاب مدير الميديا يشركة ديجيتال ساوند.

 

وعقب التوقيع صرح محمد عز بأنه سعيد بتعاونه مع شركة "مزيكا" ووصفها بأنها أكبر شركة إنتاج فى الوطن العربى وأكد بأنه سيحرص على تقديم أفكار مختلفة من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة والتى ستناسب العديد من أذواق الجمهور.

 

وقد انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "فاكرينى مرتاح"، من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة.

 

وصرح على عبد الفتاح المستشار الإعلامى لشركة مزيكا بأن الفنان محمد عز أكد بقوله:" الغناء كان حلمى منذ فترة قبل احترافى للتمثيل، وعندما التقيت بالملحن شريف حمدان وعرف بموهبتى فى الغناء تحمس لى وشجعنى على خوض التجربة، وبالفعل تعاونا من قبل فى أغنية "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وتوزيع موسيقى باسم منير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب وهذا ما دفعنى على الاستمرار فى مجال الغناء".

محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
محمد عز يتعاقد مع "مزيكا" ويستعد لتقديم أغنية جديدة لـ2020
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