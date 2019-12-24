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التمثيل التجاري يبحث الإستفادة من نظام "GSP" لمضاعفة الصادرات للولايات المتحدة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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ميناء تجاري
ميناء تجاري
محمد عصام
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قال مكتب التمثيل بوزارة الصناعة والتجارة، إنه قدم ندوة تعريفية للمصدرين المصريين للإستفادة من نظام المزايا التفضلية" GSP" التى تمنحة الولايات المتحدة للدول الناشئة، مما سيساعد على مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا.

 

ويوفر نظام المزايا التفضلية السماح بإزالة الرسوم الجمركية على صادرات الأسواق الناشئة للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأشار المستشار التجارى الدكتور ياسر قرنى إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تضاعفت بنسبة 51 % لتصل إلى 2.5 مليار دولار فى عام 2018، وأن الإستفادة من التصدير وفقا لنظام الـ "GSP" سيحقق قفزة إضافية للصادرات المصرية.

وتبلغ  إجمالي حجم الصادرات المصرية تحت مظلة الـ "GSP" نحو 75 % من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة لعام 2018.

 

وبلغ عدد المشاركون في  هذه الندوة أكثر من 40 شركة لعدد من المجالس التصديرية، وتجمعات لرجال الأعمال فى مصر.


ومن جانبه أكد أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى على  العلاقات الطيبة التى تربط مصر مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة خاصة التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى وجود آفاق لتعاون ثلاثى بين مصر والولايات المتحدة وأفريقيا تبلورت خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام 2019، ونتج عنها ضم مصر إلى المبادرة التى أعلن عنها الرئيس الأمريكي Prosper Africa" لتحقيق رخاء في أفريقيا.

وأشار عنتر إلى ـن المنتجات المصرية المستفيدة من البرنامج باتت أكثر قدرة على المنافسة لزيادة حصتها في السوق الأمريكية بعد تخارج كل من الهند وتركيا من ذلك البرنامج، إذ بلغت صادراتهما تحت هذا النظام حوالى 8 مليار دولار.

 

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التمثيل التجاري التصدير للولايات المتحدة الاسواق الناشئة الـ8

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