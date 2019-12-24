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السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال التطوير التي تتم لإنشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة علي طول الطريق امام شركات البترول بشارع صلاح نسيم بنطاق حي فيصل.

وأكد اللواء طارق عبد العظيم علي الانتهاء من كافة الاعمال والانارة العامة والأرصفة والمسطحات الخضراء خلال 24 ساعة لتواكب الحدث الرياضي الكبير ماراثون زايد الخيري بالسويس الذي يقام يوم الجمعة ٢٧ ديسمبر الجاري.

كذلك تابع عبد العظيم جولته الي ورش جهاز النظافة لمتابعة اعمال صيانة ورفع كفاءة السيارات والمعدات الخاصة بالجهاز.
 
رافق السكرتير العام في جولاته كلا من عادل خشانة ممثلا للمكتب الفني بالمحافظة ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة ومحمدعبد الله سكرتير حي فيصل بالمحافظة ومنير كامل مدير المتابعة الميدانية ومحمد حسن مدير جهاز النظافة والشركات المنفذة للاعمال.
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
السكرتير العام يتابع أعمال التطوير بطريق صلاح نسيم بالسويس (صور)
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مصر طريق صلاح نسيم اعمال تطوير اخبار

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