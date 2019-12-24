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من جانفي إلى موفى مارس 2020: حملة مجانية وإجبارية لتلقيح الكلاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب ، ستنطلق بكافة ولايات الجمهورية، بداية من الأسبوع الأول من شهر جانفي 2020 لتتواصل إلى موفى شهر مارس 2020.
   
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، وأن فرق العمل الميداني ستتنقل في جميع الجهات للقيام بعملية التلقيح، سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية.
   
كما دعت الوزارة في ذات البلاغ، المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة، باصطحاب كلابهم للتلقيح وتسهيل عمل فرق التلقيح والاتصال لطلب المعلومات، بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
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