محافظ قنا: برنامج التنمية المحلية سيخفض معدل البطالة والفقر ويقضى على الأمية



وأشار إلى أنه يجري تنفيذ ١١ مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بقطاع مياه الشرب و٦ مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز (أبوتشت – فرشوط – نجع حمادي – دشنا – قنا – قـفط – قوص - نقادة).



وتابع أنه تم إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة ٣ سنوات من ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ لتنفيذ المشروعات يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين وتستهدف الخطة رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من ٨٦٪ إلى ١٠٠٪ وبالقرى من ١٢٪ الى ٥٠٪ كما تستهدف خفض معدلات الفقر الي ٣٦٪ بحلول عام ٢٠٢٢.



جاء ذلك على خلفية اجتماع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الاولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس جمال الحسيني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه يتم العمل على تذليل كافة معوقات تعترض تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ المشروعات وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة.وأكد محافظ قنا، أنه ستساعد هذه المشروعات بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.