محافظ المنوفية لـ"الفجر": رئيس حي غرب "المؤقت" مستمر في وظيفته

قال اللواء إبراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن صفوت معوض القائم بمهام رئيس حي غرب شبين الكوم، سيستمر في وظيفته، طالما داوم على الاجتهاد، مشددًا على انتهاجه مبدأ الثواب والعقاب للجميع.



يجدر الإشارة إلى أن محافظة المنوفية قد انتدبت صفوت معوض، من منصبه السابق "نائب مركز الباجور لشؤون القرى"، ليشغل منصب القائم بأعمال رئيس حي غرب بشبين الكوم.



هذا وأشاد أهالي مركز الباجور بدوره خلال فترة عمله هناك، ما بين رئيسًا للوحدة المحلية بقرية بي العرب، ونائبًا لشوؤن القرى، وغيرها من الأعمال التي اجتهد فيها تحت إشراف قياداته المتعاقبة.