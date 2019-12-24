هشام جابر: جامعة الإسكندرية رائدة في مجال الدراسات القانونية (صور)



وأكد الدكتور هشام جابر ان جامعة الإسكندرية تعد رائدة فى مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل.



فيما أكد الدكتور اسماعيل سليم ان المركز يهدف دائما الى نشر فكر التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية والمساهمة فى تطوير المجتمعات القانونية، بالإضافة إلى دور التحكيم في مساعدة الاقتصاد علي النمو، مشيرآ إلى سعى المركز لخلق فرص عمل لخريجين كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وتفتح هذه الاتفاقية الآفاق لطلاب كلية الحقوق فى العمل على منح وعروض تدريبية فعلية في مجال التحكيم التجاري الدولى مما يتوافق مع توجه الجامعة الاستراتيجى لربط البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فى كافة المجالات.