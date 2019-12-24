بدء التحقيق مع شادي سرور في قضية "الصفافير"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات مع اليوتيوبر شادي سرور على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير ".





وطلب شادي من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامي للدفاع عنه.





حيث أن المتهمين في هذه القضية تم القبض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الاخواني معتز مطر علي احدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.



