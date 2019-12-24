"بلومبرج": الدولار سيتراجع 4.5% مقابل الجنيه في 2020
أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.
وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من
خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد
المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.
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إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.
وكشفت "
بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي
مستوي العالم اذا ارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له
في 25 عام.
سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل
إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.
وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار
بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.