"بلومبرج": الدولار سيتراجع 4.5% مقابل الجنيه في 2020

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.





وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وبغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.

وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم اذا ارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في 25 عام.

بلومبرج تتوقع أسعار الدولار مقابل الجنيه في 2020

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.