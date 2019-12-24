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حادث مرور بمدنين يكشف عن قرابة ألفي قرص مخدر داخل سيارة جزائرية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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جدّ يوم أمس الإثنين 23 ديسمبر 2019، حادث مرور مستوى مفترق الجدارية الرابط بين معتمديتي جرجيس وبنقردان من ولاية مدنين، وتمثّل في اصطدام سيارة جزائرية على متنها 03 اشخاص بشاحنة نقل خفيف تونسية على متنها شخصين، أسفر عن اضرار مادية للوسيلتين.

هذا واثناء اجراء المعاينات اللازمة بموقع الحادث، تم العثور داخل السيارة الجزائرية على حوالي 1800 قرصا مخدرا.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني ببنقردان، بالاحتفاظ بالمظنون فيهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.
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