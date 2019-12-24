وزير الكهرباء يعقد اجتماع موسع مع رؤساء التوزيع



وصرح شاكر اليوم، ان قطاع الكهرباء أحد القطاعات ذات الاتصال المباشر مع المواطنين، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم والعمل بأسرع نهد لأنهاء مشكلات المواطنين التي تتأتى في مقدمتها قراءة العدادات وشبكات التوزيع المتهالكة، لافتا الي ان الشهر القادم يشهد تشغيل عدد من المشروعات المهمة بقطاع الكهرباء وتهدف الي جودة الخدمة منها مراكز خدمة المواطنين وخطوط نقل الكهرباء الجديدة ومحطات المحاولات لدعم الشبكة القومية.



ومن جانبه، قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي، انه تم تطوير الخدمات التجارية المقدمة للاستعلام عن فاتورة الاستهلاك وعرض فاتورتين سابقتين ونشر ثقافة الترشيد وتوعية المشتركين لاستخدام الأجهزة الكهربائية والتوسع في تركيب اللمبات الموفرة واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة. إدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك وتنفيذ خطة الدولة لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط اعلي الكتل السكنية والتي تمثل خطورة علي حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات.



وأضاف انه تم تركيب 36 ألف عداد مسبوق الدفع لدورة العبادة والمصالح الحكومية إضافة الي مليون عداد منها لدي المواطنين واقد انتهي من 60% من الخطة الاستثمارية الحالية لتطوير شبكات التوزيع وإقامة 26 لوحة توزيع جهد متوسط و439 محولا ومد كابلات بطول 1304 كيلو وخطوط بول 1500 كيلو و55 كابلات واشاء 250 مغذي جديد وتغير مواصلات للجهد المتوسط والمنخفض المتهالكة بطول 391 بول 391 كيلو.

وتابع شمعة انه يتم مراجعة العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من حالتها ومحاسبتها والرد الفوري والسريع علي جميع الشكاوي المواطنين واستخدام تقنيات حديثة لارتقاء بمستوي الأداء واستكمال لخطة تطوير مراكز خدمة العملاء وتسهيل إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسيات بالحواسب الالية والطابعات وتدريب العاملين علي استخدام البرامج المتعددة، وقد تم تفعيل منظومة الشباك الواحد ويقدم البرنامج عدد 23 خدمة تم ميكنتها عن طريق شباك واحد للتيسير علي المواطن ووضع لوحات ارشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة، واعداد برنامج لمكينة تحصيل الإيرادات المختلفة من خلال ميكنة الخزينة لسرعة وسهولة تأدية الخدمة للمشتركين وتحقيق الرقابة المالية علي المتحصلات النقدية.



خصص قطاع الكهرباء بتخصيص مليار و620 مليون لتطوير شبكات محافظات مصر الوسطي الخمس المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف والوادي، وذلك لرفع كفاءة التغذية بها للمعدلات العالمية وتحديث مركز تحكم سمالوط وتغير كل المهام والمعدات به وربطه بجميع محطات المحولات لنقل المعلومات لحظة حدوثها.وعقد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات التوزيع لعرض برامج العمل وخطط او التطوير للشبكة القومية على مستوي الجمهورية ومتابعة أداء كفة مكوناتها وبحث خطوات الجاري وتنفذها لتعميم العدادات مسبوقة الدفع والذكية لحماية المواطن من الأخطاء وسوء الخدمات والعمل على تقديم خدمة مميزة وفاتورة عادلة لكل مواطن.