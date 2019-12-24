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كارثة.. بيع مصل أنفلونزا الخنازير من جهات غير الصحة والبرلمان يتدخل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول بيع مصل أنفلونزا الخنازير من جهات أخرى غير وزارة الصحة، واستغلال حاجة المرضي بالمخالفة للقانون.

وأوضحت عطوة، أن مصر قطعت خطوات كبيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحاصرت مرض "أنفلونزا الخنازير"، واستطاعت توفير الأمصال الخاصة بهذا المرض بسعر زهيد للغاية، بل ومجاني فى بعض الأحوال، مؤكدة أنه تم شحن كميات المصل المضاد لهذا المرض "retail" إلى جهة واحدة وهي وزارة الصحة مُمثلة فى المصل واللقاح لتبقى تحت سمع وبصر الوزارة، وهذا تصرف محمود للوزارة، لكن حينما لا يتحقق هذا الهدف فهنا يكون إخفاق للوزارة.

وتابعت: "هناك شركات تقوم ببيع أمصال أنفلونزا الخنازير بعيد عن وزارة الصحة، وبأسعار باهظة الثمن، دون أن تقوم وزارة الصحة بمجابهة ذلك"، مؤكدة أن عدم تصدى وزارة الصحة لذلك يؤدى إلى إهدار جهود الدولة والقيادة السياسية بشأن مكافحة هذا الوباء، كما أن هناك استغلال لحاجة المرضى وقيام بعض عديمي الذمم من شركات الأدوية ببيع هذه الأمصال".

حيث أن شركات الأدوية الخاصة في مصر تمارس نوعا من المتاجرة في صحة المواطنين، خاصة وأنها تبيع أمصال علاج أنفلونزا الخنازير بأسعار مبالغ فيها وتصل إلى 300 جنيه، في حين أن السعر الطبيعي لا يجاوز 65 جنيه فقط، وذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.

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النائبة مايسة عطوة

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