Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء تكشف حقيقة وجود ظل لـ الرسول

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء، حقيقة وجود ظل للرسول صل الله عليه وسلم، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها على "الفيسبوك".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن هناك نصوص دينينة تشير إلى أن الرسول كان له ظل، ونصوص أخرى تنفي وجود ظل للرسول.

وأوضح أن الروايات التي نفت وجود ظل للرسول سندها ليس قويًا، معلقًا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون للرسول –صل الله عليه وسلم- ظلا.

وعن رسم التاتو على الجسم، عقب، "لو وصل الرسم لحد التشوية فهو ممنوع، وهنام من تخرم شفتها لتضع حلقًا، وكأنها تشبه البقرة الحلوب"، منوها بأن تلك الأمور هى تشويه لخلق الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دار الافتاء حقيقة وجود ظل للرسول اخبار

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

رغم فشلها المتكرر.. 3 أسباب لعدم الإطاحة بـ وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ أقل من ساعتين

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 21 ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 19 ساعة

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

شوقي علام: إجراءات الفتوى خبرة منقولة عن الشيوخ (فيديو)

ما هو دعاء القنوت؟.. وحكم قوله في صلاة الوتر

هل الميت يشعر بزيارة أهله.. الإفتاء تجيب

"ما دليل فرحة الموتى بزيارة أحبابهم؟".. "الإفتاء" تُجيب

هل من مات مبطون شهيد؟.. "الإفتاء" تُجيب

ما حكم الدعاء أن يطيل الله في عمري؟ الإفتاء تُجيب

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status