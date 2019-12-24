الإفتاء تكشف حقيقة وجود ظل لـ الرسول



وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن هناك نصوص دينينة تشير إلى أن الرسول كان له ظل، ونصوص أخرى تنفي وجود ظل للرسول.



وأوضح أن الروايات التي نفت وجود ظل للرسول سندها ليس قويًا، معلقًا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون للرسول –صل الله عليه وسلم- ظلا.



وعن رسم التاتو على الجسم، عقب، "لو وصل الرسم لحد التشوية فهو ممنوع، وهنام من تخرم شفتها لتضع حلقًا، وكأنها تشبه البقرة الحلوب"، منوها بأن تلك الأمور هى تشويه لخلق الله.



أوضحت دار الإفتاء، حقيقة وجود ظل للرسول صل الله عليه وسلم، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها على "الفيسبوك".