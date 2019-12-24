محمد كشك: أهم ما يميز حفل ذوي الإعاقة حضور "السيسي" (فيديو)

قال محمد كشك، خلال برنامج "فجر مصر" والمذاع عبر "يوتيوب الفجر"، إنه في يوم 24 ديسمبر من كل عام يقام حفل لذوي الإعاقة، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبإشراف الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الفكرية برئاسة أمل مُبدة.





وأضاف كشك، أن أهم ما يميز هذا الحفل الذي يتخلله فقرات غنائية وفنية وإلقاء شعر، وإلقاء كلمات من المسئولين كلًا حسب موقعه، هو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي له.





وأضاف "كشك"، أن الرئيس السيسي، كلما شارك في هذه الاحتفالات زادها قيمة وقامة وابتهاج وسرور، معقبًا: "لا تتخيلوا مدى السعادة والفرح للمعاقين بحضور الرئيس السيسي هذا الحفل؛ لكون الرئيس السيسي له معزة غير عادية لدى المعاقين وله كل التقدير والاحترام من جميع معاقين مصر، ربنا يبارك لنا فيه ويطول عمره".





ووجه تحية سلام وإجلال وتقدير واحترام وشكر للرئيس السيسي، باسم جميع المعاقين في مصر، الذي يقدم كل ما هو غالي ونفيس لهذا الوطن بشكل عام، ولمعاقين مصر بشكل خاص.



