Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "اتصالات النواب": سنرسل خطاب لرئيس الوزراء لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بمحافظات الجمهورية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:38 م
Advertisements
البرلمان
البرلمان
إسلام شعراوي
Advertisements
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت خليل، بشأن توقف خطة التحول الرقمي بمحافظة السويس.

وقال بدوي، إن اللجنة في الفترة المقبلة، سوف توجه خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المهندس، بأهمية تنفيذ منظومة التحول الرقمي في كافة محافظات مصر.

ومن ناحيته، قال المهندس عبد الستار الشيخ، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروع التحول الرقمي خلال عامين علي مستوي الجمهورية.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

التحول الرقمي البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رغم فشلها المتكرر.. 3 أسباب لعدم الإطاحة بـ وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

منذ ساعة و 8 دقيقة

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ أقل من ساعتين

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر أبرز مناقشات طلبات الإحاطة بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل

"البرلمان" يوافق على حذف المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة

عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. وموافقة على قانون التصالح

عاجل.. البرلمان يستدعي وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة

"تشريعية النواب" توافق على تشكيل لجنة مناقشة قانون المأذونين

تفاصيل اجتماع "صحة النواب" حول أزمة نقص أسرة العناية المركزة والحضانات

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status